14.10.2019, 16:40

ФОТО | В Мустамяэ задержан мужчина с взрывным устройством. КаПо считает, что теракт он не готовил

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дополнено в 17:57
rus.delfi.ee
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Lõhkeaine kahtlus Mustamäe keskuse ees 14.10.2019 Foto: Andres Putting

Сегодня около 16 часов поблизости от торгового центра Mustamäe задержали 28-летнего мужчину, у которого в сумке было взрывное устройство. Людей сразу эвакуировали из опасной зоны.

По первоначальной информации, мужчину задержали поблизости от торгового центра Mustamäe, сказала пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт. В торговый центр мужчина со своим взрывным устройством зайти не успел.

На месте задержания оцепили периметр и отвели людей на безопасное расстояние. Район около полутора часов держали закрытым, чтобы обеспечить безопасность людей.

По словам пресс-секретаря, проверить взрывное устройство приезжали саперы, после этого координацию инцидента взяла на себя полиция.

Убалехт сказала приблизительно через 20 минут после вызова, что жизнь людей вне опасности и о человеке с взрывными устройствами в полицию сообщили в 16:08.

Беседовавший с Delfi посетитель торгового центра сказал, что видел, как полиция на ходу уложила на землю мужчину в темной одежде. У него сразу прощупали карманы и увели его.

Главный вход торгового центра во время эвакуации держали закрытым, посетители могли входить в торговый центр через заднюю дверь. А припаркованные перед зданием автомобили оказались в опасной зоне, и доступа к ним не было до 17 часов.

В 16:50 полиция начала увеличивать опасную зону, но после 17 часов люди уже получили доступ к находившимся в опасной зоне автомобилям.

Пресс-секретарь Полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп сказал Delfi, что увеличение опасной зоны, прежде всего, для обеспечения безопасности и сейчас нет причин считать, чтобы взрывчатого вещества было больше, чем нашли при мужчине.

Также нет оснований считать, что мужчина планировал что-то предпринять с этим взрывчатым веществом. "Скорее, мы здесь говорим о незаконном обороте взрывчатого вещества", — сказала Пуусепп.

Сколько взрывчатого вещества нашли при мужчине, Пуусепп уточнять не стал, потому что точный вес установит экспертиза. Также нет причин считать, что кто-то еще был с мужчиной заодно.

В поле зрения камеры фотографа Delfi попали две ржавые гранаты, которые исследовали вблизи и которые вытащили из сумки подозреваемого.

В 17:50 Пуусепп сообщил, что установленные для обеспечения безопасности ограничения движения к настоящему моменту сняты и безопасность обеспечена. "Благодарим коллег и саперов за быструю реакцию", — добавил он. Дальнейшие детали выяснятся в ходе следствия.

В связи с инцидентом начато уголовное производство по статье, рассматривающей незаконный оборот взрывного устройства, делопроизводство ведет Департамент полиции безопасности под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

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