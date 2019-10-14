ФОТО | В Мустамяэ задержан мужчина с взрывным устройством. КаПо считает, что теракт он не готовил

По первоначальной информации, мужчину задержали поблизости от торгового центра Mustamäe, сказала пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт. В торговый центр мужчина со своим взрывным устройством зайти не успел.

На месте задержания оцепили периметр и отвели людей на безопасное расстояние. Район около полутора часов держали закрытым, чтобы обеспечить безопасность людей.

По словам пресс-секретаря, проверить взрывное устройство приезжали саперы, после этого координацию инцидента взяла на себя полиция.

Убалехт сказала приблизительно через 20 минут после вызова, что жизнь людей вне опасности и о человеке с взрывными устройствами в полицию сообщили в 16:08.

Беседовавший с Delfi посетитель торгового центра сказал, что видел, как полиция на ходу уложила на землю мужчину в темной одежде. У него сразу прощупали карманы и увели его.

Главный вход торгового центра во время эвакуации держали закрытым, посетители могли входить в торговый центр через заднюю дверь. А припаркованные перед зданием автомобили оказались в опасной зоне, и доступа к ним не было до 17 часов.

В 16:50 полиция начала увеличивать опасную зону, но после 17 часов люди уже получили доступ к находившимся в опасной зоне автомобилям.