ФОТО | В Мустамяэ задержан мужчина с взрывным устройством. КаПо: речь о незаконном обороте взрывчатого вещества

Пресс-секретарь Полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп сказал Delfi, что увеличение опасной зоны, прежде всего, для обеспечения безопасности и сейчас нет причин считать, чтобы взрывчатого вещества было больше, чем нашли при мужчине.
Также нет оснований считать, что мужчина планировал что-то предпринять с этим взрывчатым веществом. "Скорее, мы здесь говорим о незаконном обороте взрывчатого вещества", — сказала Пуусепп.
Сколько взрывчатого вещества нашли при мужчине, Пуусепп уточнять не стал, потому что точный вес установит экспертиза. Также нет причин считать, что кто-то еще был с мужчиной заодно.
В поле зрения камеры фотографа Delfi попали две ржавые гранаты, которые исследовали вблизи и которые вытащили из сумки подозреваемого.
В 17:50 Пуусепп сообщил, что установленные для обеспечения безопасности ограничения движения к настоящему моменту сняты и безопасность обеспечена. "Благодарим коллег и саперов за быструю реакцию", — добавил он. Дальнейшие детали выяснятся в ходе следствия.
В связи с инцидентом начато уголовное производство по статье, рассматривающей незаконный оборот взрывного устройства, делопроизводство ведет Департамент полиции безопасности под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
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