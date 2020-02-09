ФОТО | В Мустамяэ водитель Audi пытался скрыться от полиции

Сегодня около 4 часов ночи в столичном районе Мустамяэ полиция задержала водителя автомобиля Audi.
В четвертом часу ночи полицейские дали водителю сигнал к остановке, но водитель его проигнорировал. Полиция его остановила и задержала. После этого водителя отправили на экспертизу, чтобы выявить, был ли он в состоянии опьянения.
На данный момент информация не поступила, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения или нет.
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