09.02.2020, 10:55

ФОТО | В Мустамяэ водитель Audi пытался скрыться от полиции

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ФОТО | В Мустамяэ водитель Audi пытался скрыться от полиции
Tagaajamine Mustamäel. Audi juht toimetati joobe kontrollimiseks ekspertiisi.

Сегодня около 4 часов ночи в столичном районе Мустамяэ полиция задержала водителя автомобиля Audi.

В четвертом часу ночи полицейские дали водителю сигнал к остановке, но водитель его проигнорировал. Полиция его остановила и задержала. После этого водителя отправили на экспертизу, чтобы выявить, был ли он в состоянии опьянения.

На данный момент информация не поступила, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения или нет.

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