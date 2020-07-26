ФОТО | В Мустамяэ столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя
В субботу вечером в столичном районе Мустамяэ на Эхитаяте теэ произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.
В субботу вечером в столичном районе Мустамяэ на Эхитаяте теэ произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.
"В 21.20 поступило сообщение, что в Таллинне на Эхитаяте теэ столкнулись Nissan Leaf, за рулем которого был 43-летний мужчина и Nissan Primera, которым управлял 75-летний мужчина", - сообщила полиция.
Медики скорой помощи оказали обоим водителям первую медицинскую помощь. Оба мужчины были трезвы.
По предварительным данным, авария случилась по причине того, что один из водителей проигнорировал знак и не уступил двигавшемуся по главной дороге автомобилю. Водители пришли к соглашению по поводу виновности на месте происшествия.
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