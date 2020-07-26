ФОТО | В Мустамяэ столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя

"В 21.20 поступило сообщение, что в Таллинне на Эхитаяте теэ столкнулись Nissan Leaf, за рулем которого был 43-летний мужчина и Nissan Primera, которым управлял 75-летний мужчина", - сообщила полиция.

Медики скорой помощи оказали обоим водителям первую медицинскую помощь. Оба мужчины были трезвы.

По предварительным данным, авария случилась по причине того, что один из водителей проигнорировал знак и не уступил двигавшемуся по главной дороге автомобилю. Водители пришли к соглашению по поводу виновности на месте происшествия.