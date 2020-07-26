26.07.2020, 12:27

ФОТО | В Мустамяэ столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя

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Liiklusõnnetus Mustamäel Foto: Taavi Sepp

В субботу вечером в столичном районе Мустамяэ на Эхитаяте теэ произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.

"В 21.20 поступило сообщение, что в Таллинне на Эхитаяте теэ столкнулись Nissan Leaf, за рулем которого был 43-летний мужчина и Nissan Primera, которым управлял 75-летний мужчина", - сообщила полиция.

Медики скорой помощи оказали обоим водителям первую медицинскую помощь. Оба мужчины были трезвы.

По предварительным данным, авария случилась по причине того, что один из водителей проигнорировал знак и не уступил двигавшемуся по главной дороге автомобилю. Водители пришли к соглашению по поводу виновности на месте происшествия.

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