07.11.2020, 13:21
ФОТО | В Мустамяэ столкнулись два автомобиля — один водитель был пьян
В субботу около десяти утра произошло ДТП на перекрестке улиц Кадака и Акадеэмиа. Пострадали два человека.
В субботу около десяти утра произошло ДТП на перекрестке улиц Кадака и Акадеэмиа. Пострадали два человека.
Согласно первоначальным данным, на перекрестке столкнулись автомобили Renault Megane и BMW 525i.
У водителя BMW была выявлена степень опьянения. Скорая помощь на месте осмотрела пострадавших, госпитализация никому не понадобилась.
Точные детали инцидента выясняются.
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