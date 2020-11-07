07.11.2020, 13:21

ФОТО | В Мустамяэ столкнулись два автомобиля — один водитель был пьян


EST 35
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Foto: Andres Putting

В субботу около десяти утра произошло ДТП на перекрестке улиц Кадака и Акадеэмиа. Пострадали два человека.

Согласно первоначальным данным, на перекрестке столкнулись автомобили Renault Megane и BMW 525i.

У водителя BMW была выявлена степень опьянения. Скорая помощь на месте осмотрела пострадавших, госпитализация никому не понадобилась.

Точные детали инцидента выясняются.

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