ФОТО: В Мустамяэ мужчина с ножом напал на человека. Полиция развернула масштабную операцию

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры сообщил, что около 20:30 в Центр тревоги поступило сообщение том, что недалеко недалеко от автобусной остановки Vambola на бульваре Сыпрузе один мужчина ударил ножом другого. Прибывшая на место скорая доставила потерпевшего — 56-летнего мужчину — в больницу.
Полиция сразу же приступила к изучению следов и сбору информации, чтобы установить личность нападавшего и его местонахождение.
Всех очевидцев происшествия или тех, кто располагает любой информацией об инциденте, полиция просит сообщить но номеру 112.
Точные обстоятельства выясняются.
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