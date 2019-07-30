ФОТО: В Муналаскме рейсовый автобус Atko оказался в кювете

Сегодня в 6.55 утра в Муналаскме автобус номер 107, который должен был выехать в сторону Таллинна, оказался в кювете.
Водитель стал разворачиваться в довольно странном месте, в результате чего транспортное средство застряло. Пассажиров на место доставил автобус номер 146.
По имеющейся информации, обеденный рейс 107 состоится в плановом режиме.
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