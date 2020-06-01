01.06.2020, 12:44

ФОТО: В многоквартирном доме рухнуло три балкона


EST
Galerii: 3 pilti
Kivi-Vigalas varisesid kortermaja rõdud Foto: Kivi-Vigala Facebook

В пятницу в деревне Киви-Вигала в многоквартирном доме по адресу Сяэла теэ, 8 рухнуло сразу три балкона.

Выяснилось, что пристройка балконов была осуществлена неправильно. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Спасательный департамент признал здание обвалоопасным и запретил людям входить в него.

Жителям дома было предоставлено временное пристанище. Также в доме располагалась управа волостного района. Когда будет снят запрет и будет ли снят вообще, пока неизвестно и зависит от оценки экспертов. Не исключено, что восстановление здания нецелесообразно.

Читайте также: