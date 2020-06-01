01.06.2020, 12:44
ФОТО: В многоквартирном доме рухнуло три балкона
В пятницу в деревне Киви-Вигала в многоквартирном доме по адресу Сяэла теэ, 8 рухнуло сразу три балкона.
В пятницу в деревне Киви-Вигала в многоквартирном доме по адресу Сяэла теэ, 8 рухнуло сразу три балкона.
Выяснилось, что пристройка балконов была осуществлена неправильно. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Спасательный департамент признал здание обвалоопасным и запретил людям входить в него.
Жителям дома было предоставлено временное пристанище. Также в доме располагалась управа волостного района. Когда будет снят запрет и будет ли снят вообще, пока неизвестно и зависит от оценки экспертов. Не исключено, что восстановление здания нецелесообразно.
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