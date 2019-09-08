ФОТО: В магазине в Вырумаа произошло вооруженное ограбление. Преступник задержан(32)
Около 13:00 в воскресенье в Хаанья в Вырумаа произошло вооруженное ограбление магазина A ja O.
Около 13:00 в воскресенье в Хаанья в Вырумаа произошло вооруженное ограбление магазина A ja O.
Согласно информации, в магазин зашел высокий мужчина в противогазе, говоривший на эстонском языке, и потребовал кассира отдать деньги, угрожая похожим на оружие предметом.
Преступник забрал несколько сотен евро наличными, не тронув товар в магазине. В инциденте никто не пострадал.
В связи с ограблением полиция разыскивала небольшой автомобиль красного цвета с двумя дверьми марки Renault Clio.
На время совершения ограбления на автомобиле не было номеров, но неизвестно, вернули преступники их потом обратно.
В 15:45 полиция сообщила, что автомобиль и подозреваемый в ограблении 34-летний мужчина были задержаны в приграничной зоне со стороны Латвии.
Преступник задержан, все детали выяснит следствие.
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