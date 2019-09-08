ФОТО: В магазине в Вырумаа произошло вооруженное ограбление. Преступник задержан

Согласно информации, в магазин зашел высокий мужчина в противогазе, говоривший на эстонском языке, и потребовал кассира отдать деньги, угрожая похожим на оружие предметом.

Преступник забрал несколько сотен евро наличными, не тронув товар в магазине. В инциденте никто не пострадал.

В связи с ограблением полиция разыскивала небольшой автомобиль красного цвета с двумя дверьми марки Renault Clio.

На время совершения ограбления на автомобиле не было номеров, но неизвестно, вернули преступники их потом обратно.

В 15:45 полиция сообщила, что автомобиль и подозреваемый в ограблении 34-летний мужчина были задержаны в приграничной зоне со стороны Латвии.

Преступник задержан, все детали выяснит следствие.