10.04.2019, 15:38
ФОТО: В магазине инструментов в Курессааре произошел взрыв, пострадал рабочий
Вчера вечером спасателям поступил вызов в Stokker на Таллиннском шоссе в Курессааре.
Вчера вечером спасателям поступил вызов в Stokker на Таллиннском шоссе в Курессааре.
Вчера вечером в 20:26 в Центр тревоги сообщили о взрыве на предприятии, расположенном на Таллиннском шоссе в городе Курессааре, передал Ляэнеский спасательный центр.
По прибытии на место спасатели выяснили, что в ходе сварки пустой 200-литровой бочки для масла взорвались газы в бочке. В результате взрыва разбились окна рабочего помещения, а также пострадал рабочий.
Человек в ходе взрыва получил ожоги в области лица, и спасатели передали пострадавшего скорой помощи.
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