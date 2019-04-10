ФОТО: В магазине инструментов в Курессааре произошел взрыв, пострадал рабочий

Вчера вечером в 20:26 в Центр тревоги сообщили о взрыве на предприятии, расположенном на Таллиннском шоссе в городе Курессааре, передал Ляэнеский спасательный центр.

По прибытии на место спасатели выяснили, что в ходе сварки пустой 200-литровой бочки для масла взорвались газы в бочке. В результате взрыва разбились окна рабочего помещения, а также пострадал рабочий.

Человек в ходе взрыва получил ожоги в области лица, и спасатели передали пострадавшего скорой помощи.