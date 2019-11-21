21.11.2019, 21:19
ФОТО | В Маарду загорелся склад, пострадал один человек
Более точные обстоятельства происшествия выясняются. По данным Delfi, один человек пострадал при пожаре.
Более точные обстоятельства происшествия выясняются. По данным Delfi, один человек пострадал при пожаре.
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