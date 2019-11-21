21.11.2019, 21:19

ФОТО | В Маарду загорелся склад, пострадал один человек


EST 10
Galerii: 26 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Более точные обстоятельства происшествия выясняются. По данным Delfi, один человек пострадал при пожаре.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: