ФОТО: В Маарду пьяный водитель врезался в дорожное ограждение

11.03.2020, 09:00
Полиция получила сообщение об аварии на Маарду теэ в 06:43. Речь шла о легковом автомобиле Mercedes-Benz, который врезался в дорожное ограждение.
В результате аварии один дорожный знак упал на дорогу.
Как сообщили Delfi в полиции, у 58-летнего водителя было выявлено алкогольное опьянение. Скорая доставила мужчину в больницу для проверки состояния здоровья.
К настоящему моменту движение в месте аварии восстановлено.
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