ФОТО: В Маарду пьяный водитель врезался в дорожное ограждение

Полиция получила сообщение об аварии на Маарду теэ в 06:43. Речь шла о легковом автомобиле Mercedes-Benz, который врезался в дорожное ограждение.
В результате аварии один дорожный знак упал на дорогу.
Как сообщили Delfi в полиции, у 58-летнего водителя было выявлено алкогольное опьянение. Скорая доставила мужчину в больницу для проверки состояния здоровья.
К настоящему моменту движение в месте аварии восстановлено.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Очевидец об унесенных в Черное море детях
Почему весь мир болеет коронавирусом, а в России все здоровы?
Почему врачи отказались ехать к заболевшей дочке Пескова
Что заявила вдова Листьева о заказчике убийства