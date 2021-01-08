08.01.2021, 22:40

ФОТО | В Маарду открытым пламенем полыхает социальный дом

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ФОТО | В Маарду открытым пламенем полыхает социальный дом
Delfi lugeja

В 21:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что горит социальный дом. Людей из дома эвакуировали.

На данный момент информации о возможных жертвах нет. На месте работает несколько пожарных команд.

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