ФОТО | В Маарду открытым пламенем полыхает социальный дом

В 21:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что горит социальный дом. Людей из дома эвакуировали.
В 21:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что горит социальный дом. Людей из дома эвакуировали.
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