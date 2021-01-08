08.01.2021, 22:40
ФОТО | В Маарду открытым пламенем горел социальный дом. В больницу доставлены много пострадавших(104)
В 21:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что горит социальный дом. Людей из дома эвакуировали.
В 21:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что горит социальный дом. Людей из дома эвакуировали.
Пожарные отреагировали на сигнал тревоги большими силами.
Пресс-служба Спасательного департамента сообщила Delfi, что в больницу для медицинского осмотра были доставлены шесть человек.
Информации о погибших не поступало.
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