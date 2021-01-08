ФОТО | В Маарду открытым пламенем горел социальный дом. В больницу доставлены 6 человек

Пожарные отреагировали на сигнал тревоги большими силами — на место прибыли скорая, полиция, двое оперативных дежурных и 14 машин спасателей. Причина пожара неизвестна.

Пресс-служба Спасательного департамента сообщила Delfi, что в больницу для медицинского осмотра были доставлены шесть человек. Жильцов эвакуировали из здания. Информации о погибших не поступало.

По приезде на место, спасатели сразу начали эвакуацию. Во время спасательных работ, перекрыли движение на улице Калласмаа. По словам Пыхьяского оперативника, распространение огня было очень быстрым, поэтому это затрудняло эвакуацию.

По первоначальным данным, всего в доме было 42 человека, из них 6 доставили в больницу. У двух серьезные повреждения. Остальных доставили на место временно прибывания. Пожар локализовали в 1:43.