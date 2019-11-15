ФОТО: В Маарду насмерть сбили пожилого мужчину
В пятницу во второй половине дня в Маарду на улице Кеэмикуте произошло ДТП, в котором был насмерть сбит пешеход.
В пятницу во второй половине дня в Маарду на улице Кеэмикуте произошло ДТП, в котором был насмерть сбит пешеход.
Сегодня в 13.15 в Маарду автомобилем был сбит 66-летний мужчина, который скончался от полученных травм на месте происшествия.
По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть, не убедившись перед этим в своей безопасности. Управлявший автомобилем Audi 79-летний мужчина был трезв и имеет соответствующие водительские права.
Сотрудник Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак напоминает всем пешеходам, что пересекать проезжую часть можно только в предусмотренных для этого местах. "Если до перехода больше 100 метров, то перед переходом дороги нужно убедиться, что дорога в обоих направлениях хорошо просматривается, и при ее пересечении не возникнет опасная ситуация", — отметил Аллак.
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