15.11.2019, 14:40

ФОТО: В Маарду насмерть сбили пожилого мужчину

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ФОТО: В Маарду насмерть сбили пожилого мужчину
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В пятницу во второй половине дня в Маарду на улице Кеэмикуте произошло ДТП, в котором был насмерть сбит пешеход.

Сегодня в 13.15 в Маарду автомобилем был сбит 66-летний мужчина, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть, не убедившись перед этим в своей безопасности. Управлявший автомобилем Audi 79-летний мужчина был трезв и имеет соответствующие водительские права.

Сотрудник Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак напоминает всем пешеходам, что пересекать проезжую часть можно только в предусмотренных для этого местах. "Если до перехода больше 100 метров, то перед переходом дороги нужно убедиться, что дорога в обоих направлениях хорошо просматривается, и при ее пересечении не возникнет опасная ситуация", — отметил Аллак.

Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе уголовного расследования.

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