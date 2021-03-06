ФОТО | В Ляэне-Вирумаа рейсовый автобус съехал в кювет, пострадали четыре человека

В Ляэне-Вирумаа, на 6-м километре шоссе Раквере-Хальяла, с трассы съехал рейсовый автобус, в котором помимо водителя находилось 17 пассажиров.

По словам представителя полиции, людям помогли выбраться из съехавшего в кювет автобуса через лобовое стекло. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них — водитель и два пассажира — доставлены в больницу Раквере.

Пострадало четверо человек, одному была оказала медицинская помощь на месте и пассажир в госпитализации не нуждался. В больницу доставили 59-летнего водителя автобуса и двух пассажиров, 23-летную и 36-летнюю женщин, по имеющейся сейчас информации, повреждения пострадавших не являются опасными для жизни.

Остальные пассажиры продолжили путь в Таллинн на замещающем автобусе и трое самостоятельно покинули место происшествия.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за сложных погодных условий — сильного бокового ветра и скользкой дороги.

"Дорожные условия вновь тяжелые. Поэтому во время движение следует быть особенно осторожными, сбавлять скорость и увеличивать дистанцию", - сказал руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Веттик.

Движение транспорта на месте происшествия было перекрыто.