ФОТО | В Ляэне-Вирумаа под колесами поезда погиб 89-летний велосипедист

Сегодня около 13:13 в волости Вяйке-Маарья в поселке Ракке произошел трагический несчастный случай, в котором погиб сбитый пассажирским поездом пожилой велосипедист.

По первоначальным данным, 89-летний мужчина на велосипеде пересекал железную дорогу на регулируемом светофором и шлагбаумом переезде, когда для велосипедистов и пешеходов горел красный свет. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия начали уголовное делопроизводство. Движение поездов к настоящему моменту восстановлено.

По словам руководителя патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу, это крайне прискорбное происшествие, которого можно было бы избежать. „Когда переход оснащен светофором и шлагбаумом, это делает пересечение железной дороги для всех участников дорожного движения намного безопаснее. Обязательно надо быть внимательным, не игнорировать запрещающий сигнал и не пробовать проскочить в последний момент до закрытия шлагбаума. Минуты, которые пытаются сэкономить таким образом, не стоят этого риска, — сказал Лемпу. — Перед пересечением железной дороги советуем велосипедистам сойти с велосипеда, чтобы перейти дорогу спокойно".

В этом году в Эстонии с участием велосипедов произошло почти в два раз больше ДТП, чем за тот же период прошлого года — 135, включая сегодняшнее ДТП, погибло четверо велосипедистов, пострадало 125 велосипедистов. С учетом сегодняшнего происшествия, в Идаской префектуре произошло 14 ДТП, погибло трое велосипедистов, пострадало 11. В прошлом году за тот же период в Идаской префектуре с участием велосипедистов произошло семь ДТП, пострадало семь велосипедистов.