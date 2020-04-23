ФОТО | В Ляэне-Нигула автомобиль съехал в реку: один человек погиб(2)
Вечером 22 апреля в Кесккюла в волости Ляэне-Нигула автомобиль съехал в реку Казари. К поискам были привлечены водолазы, но автомобиль вместе с телом водителя удалось найти только утром следующего дня.
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