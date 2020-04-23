ФОТО | В Ляэне-Нигула автомобиль съехал в реку: один человек погиб

Информация о случившемся поступила в Центр тревоги вчера в 21:40.

На место отправились спасатели, полиция и водолазы, но найти автомобиль не удалось. Поиски продолжились утром, и к 11 часам увенчались успехом.

Kasaris otistakse jõkke sõitnud autot Foto: Silver Raidla

Тело находившегося в автомобиле на момент аварии водителя подняли на берег.



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