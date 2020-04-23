23.04.2020, 08:50

ФОТО | В Ляэне-Нигула автомобиль съехал в реку: один человек погиб

 (7)
обновлено в 11:05
EST 1
ФОТО | В Ляэне-Нигула автомобиль съехал в реку: один человек погиб
Foto: Silver Raidla

Вечером 22 апреля в Кесккюла в волости Ляэне-Нигула автомобиль съехал в реку Казари. К поискам были привлечены водолазы, но автомобиль вместе с телом водителя удалось найти только утром следующего дня.

Информация о случившемся поступила в Центр тревоги вчера в 21:40.

На место отправились спасатели, полиция и водолазы, но найти автомобиль не удалось. Поиски продолжились утром, и к 11 часам увенчались успехом.

Kasaris otistakse jõkke sõitnud autot Foto: Silver Raidla

Тело находившегося в автомобиле на момент аварии водителя подняли на берег.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: