ФОТО| В Литве c трассы съехали фуры из Латвии и Эстонии, один пострадавший госпитализирован

По предварительным данным, 40-летний дальнобойщик из Латвии, который управлял тягачом, начал резко тормозить, пытаясь избежать столкновения с ехавшим в том же направлении автомобилем. Однако скользкое дорожное покрытие сделало прицеп фуры неуправляемым, и машина съехала с дороги.

Ехавший в это время по встречной полосе гражданин Эстонии (1965 г.р.), также управлявший грузовым автомобилем, увидев, как перед ним на дороге заносит фуру, начал резко тормозить, чтобы избежать столкновения, после чего его тягач также выехал на обочину.

По данным полиции, в результате дорожного инцидента один человек получил ранения и был доставлен в больницу. Движение по трассе Via Baltica в районе Трускавы (между Кедайняй и Паневежисом) на несколько часов было полностью закрыто.