11.02.2021, 13:03
ФОТО | В Лихула у заправки Olerex столкнулись два автомобиля. Одного человека пришлось вырезать из машины(1)
Движение на месте происшествия нарушено, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Движение на месте происшествия нарушено, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
ДТП произошло в 11:50 в Лихула у заправки Olerex. Причина аварии еще выясняется.
В результате ДТП пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу.
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