ФОТО | В Лихула у заправки Olerex столкнулись два автомобиля. Одного человека пришлось вырезать из машины

ДТП произошло в 11:50 в Лихула у заправки Olerex. Причина аварии еще выясняется.

В результате ДТП пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу.

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