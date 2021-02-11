ФОТО | В Лихула у заправки Olerex столкнулись два автомобиля. Одного человека пришлось вырезать из машины(1)
Движение на месте происшествия нарушено, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Движение на месте происшествия нарушено, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
ДТП произошло в 11:50 в Лихула у заправки Olerex. Столкнулись легковые автомобили Audi и Mitsubishi. Согласно первоначальным данным, ДТП произошло, когда водитель Audi не уступил дорогу Mitsubishi.
В результате ДТП пострадала 75-летняя женщина, находившаяся за рулем Audi. Она застряла в автомобиле и ее пришлось вырезать оттуда. Пострадавшую доставили в больницу. 57-водитель Mitsubishi не пострадал.
Оба водителя использовали ремни безопасности, на автомобилях была соответствующая времени года резина. Водитель Mitsubishi был трезв, трезвость пострадавшей женщины выяснит экспертиза.
Точные детали инцидента выясняются.
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