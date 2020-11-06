06.11.2020, 15:45
ФОТО | В Ласнамяэ столкнулись два автомобиля: женщине с ребенком вызвали скорую
Сегодня во второй половине дня в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух машин.
Сегодня во второй половине дня в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух машин.
По предварительным данным, у дома номер 52 по улице Пунане столкнулись Peugeot 206 и Škoda Octavia.
Медики скорой помощи осмотрели водителя Peugeot — 34-летнюю женщину — и ее 6-летнего ребенка. Госпитализация им не потребовалась.
Оба водителя были трезвыми и имели водительские права соответствующей категории.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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