ФОТО: В Ласнамяэ столкнулись четыре автомобиля. Погиб человек

Сегодня вечером возле торгового центра Lasnamäe Centrum в Таллинне произошла авария, в которой погиб человек.
Сообщение об аварии поступило в центр тревоги в 18:38.
На настоящий момент известно, что в аварии погиб один человек и еще несколько пострадали.
Сколько именно, пока неизвестно. Движение перенаправлено.
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