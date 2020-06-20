20.06.2020, 19:12

ФОТО: В Ласнамяэ столкнулись четыре автомобиля. Погиб человек

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Liiklusõnnetus Lasnamäel Foto: Delfi lugeja

Сегодня вечером возле торгового центра Lasnamäe Centrum в Таллинне произошла авария, в которой погиб человек.

Сообщение об аварии поступило в центр тревоги в 18:38.

На настоящий момент известно, что в аварии погиб один человек и еще несколько пострадали.

Сколько именно, пока неизвестно. Движение перенаправлено.

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