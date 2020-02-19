ФОТО: В Ласнамяэ предполагаемый наркодилер пытался скрыться от правоохранительных органов и сбил двух полицейских

Сегодня утром около 10 часов в Таллинне на парковочной площадке на ул. Кярбери в столичном районе Лансмаяэ полицейские осуществляли задержание мужчины, в отношении которого было основание полагать, что он мог заниматься продажей наркотиков. В ходе задержания мужчина сначала наехал на автомобиле Opel на автомобиль полиции без опознавательных полицейских знаков, затем на двух полицейских. Мужчина наехал на автомобиле на 24-летнего мужчину, причинив ему серьезные повреждения, 30-летний полицейский получил повреждения ступни. Скорая помощь доставила обоих полицейских в больницу, угрозы для жизни нет.



Фото: Alex Ka‎, EZ-дуны!



Opel скрылся с места происшествия, автомобиль был найден примерно в 11 часов в Маарду. 25-летний мужчина, управлявший автомобилем, пришел в 11.30 в Ида-Харьюское отделение полиции и был задержан. Мужчина ранее неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения закона о дорожном движении.

"Попытки нападения на полицейских при исполнении служебных обязанностей происходят в среднем один раз в неделю, но происшествия с такими тяжкими последствиями случаются редко", – сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани. "Полицейские обеспечивают безопасность ценой своей жизни и здоровья, я желаю коллегам быстрого выздоровления!"

По данному происшествию начато уголовное делопроизводство.

Фотографии были опубликованы в группе EZ-дуны! на Facebook.

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