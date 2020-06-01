01.06.2020, 07:02
ФОТО: В Ласнамяэ пожилой мужчина на велосипеде врезался в автомобиль
Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ произошла авария с участием велосипедиста.
Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ произошла авария с участием велосипедиста.
По сообщению полиции 31 мая в 20:35 возле выезда с Линнамяэ теэ, 3 в Таллинне 72-летний мужчина на велосипеде врезался в легковой автомобиль, которым управлял 32-летний мужчина.
Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
У него крыша съезжала: документальный фильм об историке Соколове
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Найдено слабое место у коронавируса
«Начинается всё не так и серьёзно»: Песков высказался о COVID–19