ФОТО: В Ласнамяэ пожилой мужчина на велосипеде врезался в автомобиль

Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ произошла авария с участием велосипедиста.
По сообщению полиции 31 мая в 20:35 возле выезда с Линнамяэ теэ, 3 в Таллинне 72-летний мужчина на велосипеде врезался в легковой автомобиль, которым управлял 32-летний мужчина.
Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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