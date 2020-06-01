01.06.2020, 07:02

ФОТО: В Ласнамяэ пожилой мужчина на велосипеде врезался в автомобиль

 (1)
EST
ФОТО: В Ласнамяэ пожилой мужчина на велосипеде врезался в автомобиль
Delfi lugeja

Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ произошла авария с участием велосипедиста.

По сообщению полиции 31 мая в 20:35 возле выезда с Линнамяэ теэ, 3 в Таллинне 72-летний мужчина на велосипеде врезался в легковой автомобиль, которым управлял 32-летний мужчина.

Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Читайте также: