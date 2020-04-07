07.04.2020, 13:08

ФОТО | В Ласнамяэ горело около 500 квадратных метров сухой травы

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ФОТО | В Ласнамяэ горело около 500 квадратных метров сухой травы
Delfi lugeja

Во вторник в полдень в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Ласнамяэ.

Рядом с остановкой общественного транспорта "Варраку" горело около 500 квадратных метров сухой травы. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространялся, но спасателям удалось его остановить.

Пока еще неизвестна причина возгорания.

Delfi lugeja
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