ФОТО | В Ласнамяэ горело около 500 квадратных метров сухой травы

Во вторник в полдень в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Ласнамяэ.
Рядом с остановкой общественного транспорта "Варраку" горело около 500 квадратных метров сухой травы. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространялся, но спасателям удалось его остановить.
Пока еще неизвестна причина возгорания.
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