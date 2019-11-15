ФОТО | В Ласнамяэ эвакуировали магазин из-за подозрительной коробки

В 13:43 Центр тревоги получил сообщение о подозрительном предмете на улице Тяхесаю в Ласнамяэ. На вызов тут же отреагировала полиция и спасатели.
Магазин электроники, около которого стояла подозрительная коробка, огородили и из него эвакуировали людей.
В итоге внутри коробки, к счастью, обнаружили всего лишь старые батарейки.
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