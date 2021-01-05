ФОТО | В Ласнамяэ 80-летний мужчина застрелил 36-летнюю женщину

Сегодня вечером, около 20 часов, полиция получила вызов в дом на улице Юмера, так как там послышались выстрелы. В квартире дома была найдена с пулевыми ранениями 36-летняя женщина, которую скорая помощь увезла в тяжелом состоянии в больницу.

К несчастью, от полученных ран в больнице женщина скончалась.

"По предварительным данным, в женщину стрелял 80-летний мужчина. Он скрылся с места преступления на автомобиле, но полицейские быстро выяснили его местонахождение и задержали в Мустамяэ", - сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Кристьян Яани.

На месте происшествия работают полицейские, все обстоятельства преступления будут установлены в рамках возбужденного уголовного дела.