12.07.2019, 16:21

ФОТО | В Кырвекюла столкнулись два автомобиля


rus.delfi.ee
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Galerii: 5 pilti
Õnnetus Kõrveküla juures Foto: Delfi lugeja

В полицию поступил вызов в 15:20, когда в Кырвекюла на перекрестке Вазула теэ столкнулись автомобили Volvo и Nissan.

На месте находятся медики, которые проверяют состояние двух человек.

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