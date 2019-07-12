12.07.2019, 16:21
ФОТО | В Кырвекюла столкнулись два автомобиля
В полицию поступил вызов в 15:20, когда в Кырвекюла на перекрестке Вазула теэ столкнулись автомобили Volvo и Nissan.
В полицию поступил вызов в 15:20, когда в Кырвекюла на перекрестке Вазула теэ столкнулись автомобили Volvo и Nissan.
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