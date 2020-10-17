ФОТО: В Куусалу загорелся жилой дом

Как сообщает пресс-служба спасательного департамента, в доме людей обнаружено не было. Также не было никого снаружи.

Причина возгорания пока неясна.

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