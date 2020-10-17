17.10.2020, 21:13

ФОТО: В Куусалу загорелся жилой дом


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ФОТО: В Куусалу загорелся жилой дом
Lugeja foto

В субботу около восьми часов вечера центр тревоги получил сообщение о пожаре в дереве Кийу в волости Куусалу.

Как сообщает пресс-служба спасательного департамента, в доме людей обнаружено не было. Также не было никого снаружи.

Причина возгорания пока неясна.

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