17.10.2020, 21:13
ФОТО: В Куусалу загорелся жилой дом
В субботу около восьми часов вечера центр тревоги получил сообщение о пожаре в дереве Кийу в волости Куусалу.
В субботу около восьми часов вечера центр тревоги получил сообщение о пожаре в дереве Кийу в волости Куусалу.
Как сообщает пресс-служба спасательного департамента, в доме людей обнаружено не было. Также не было никого снаружи.
Причина возгорания пока неясна.
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