12.08.2020, 19:42
ФОТО | В Куусалу в магазин въехали на автомобиле
Сегодня в 18.08 Центр тревоги информировали о произошедшей в Куусалу аварии: автомобиль въехал в магазин. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Сегодня в 18.08 Центр тревоги информировали о произошедшей в Куусалу аварии: автомобиль въехал в магазин. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что за рулем Renault находилась 64-летняя женщина, у которой имелись водительские права. Женщина была трезва.
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