08.02.2021, 22:08

ФОТО | В Кристийне в гараже рядного дома загорелась машина, жителей эвакуировали

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Foto: Taavi Sepp

В понедельник в 21.11 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Кристийне рядном доме на улице Алги. Загорелся автомобиль, припаркованный в гараже под жилыми домами.

Людей эвакуировали сразу после того, как начался пожар. Работы по тушению завершаются: жильцы проветривают квартиры. Сообщений о пострадавших нет, сообщили Delfi в Спасательном департаменте.

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