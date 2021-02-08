08.02.2021, 22:08
ФОТО | В Кристийне в гараже рядного дома загорелась машина, жителей эвакуировали
В понедельник в 21.11 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Кристийне рядном доме на улице Алги. Загорелся автомобиль, припаркованный в гараже под жилыми домами.
Людей эвакуировали сразу после того, как начался пожар. Работы по тушению завершаются: жильцы проветривают квартиры. Сообщений о пострадавших нет, сообщили Delfi в Спасательном департаменте.
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