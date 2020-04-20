20.04.2020, 17:00
ФОТО | В Кристийне Porsche сбил столб и протаранил фургон
Во второй половине дня на улице Пирни в районе Кристийне в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие.
Во второй половине дня на улице Пирни в районе Кристийне в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие.
Автомобиль Porsche врезался в столб уличного освещения и протаранил фургон, который в свою очередь врезался в другую машину.
В результате происшествия никто не пострадал. Полицию на место аварии не вызывали.
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