ФОТО | В Кристийне Porsche сбил столб и протаранил фургон

Во второй половине дня на улице Пирни в районе Кристийне в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие.
Автомобиль Porsche врезался в столб уличного освещения и протаранил фургон, который в свою очередь врезался в другую машину.
В результате происшествия никто не пострадал. Полицию на место аварии не вызывали.
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