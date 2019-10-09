ФОТО | В Козе полицейский автомобиль оказался в кювете. Что случилось?

В Козе сегодня произошел странный случай, когда припаркованный на обочине автомобиль оказался в кювете.
Как видно на фото, одно переднее колесо автомобиля находится в канаве, а противоположное заднее — в воздухе.
Пыхьяская префектура написала в Twitter, что инцидент произошел из-за того, что полицейские переоценили то, какой вес может выдержать край дороги. Почва обвалилась, и автоомбиль оказался частично в кювете. При инциденте никто не пострадал, лишь было потрачено время на то, чтобы достать автомобиль из канавы.
Tegijal juhtub, nii ka meil. Ülehindasime teeperve kandevõimet. Meiega on kõik korras - auto korras, inimesed terved, lihtsalt veidi aega kulus auto välja sikutamiseks.#politsei pic.twitter.com/6nhYDstgem— Roger Kumm (@roger_kumm) October 9, 2019
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