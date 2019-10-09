ФОТО | В Козе полицейский автомобиль оказался в кювете. Что случилось?

Как видно на фото, одно переднее колесо автомобиля находится в канаве, а противоположное заднее — в воздухе.

Пыхьяская префектура написала в Twitter, что инцидент произошел из-за того, что полицейские переоценили то, какой вес может выдержать край дороги. Почва обвалилась, и автоомбиль оказался частично в кювете. При инциденте никто не пострадал, лишь было потрачено время на то, чтобы достать автомобиль из канавы.