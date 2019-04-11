ФОТО: В Копли столкнулись трамвай и грузовик

Сегодня в 13:25 на трамвайной остановке Maleva в Таллинне столкнулся трамвай и грузовой автомобиль.
Двое пассажиров трамвая в результате столкновения упали и получили травмы. Водитель грузовика не пострадал.
Движение было нарушено.
Сегодня в 13:25 на трамвайной остановке Maleva в Таллинне столкнулся трамвай и грузовой автомобиль.
Двое пассажиров трамвая в результате столкновения упали и получили травмы. Водитель грузовика не пострадал.
Движение было нарушено.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.